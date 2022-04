Il pop raffinato e soave di Simona Molinari

Il centro, dopo otto anni di silenzio discografico, Simona Molinari sembra averlo trovato. Ha la forma di un pop raffinato, elegante, soave, che risponde al suo modo di essere, alla sua gentilezza espressiva, alle caratteristiche di una vocalità educata dal jazz ma in grado di spaziare senza tanti problemi in suoni e atmosfere differenti.

Un pop levigato e essenziale, che non perde tempo a girare attorno ai temi musicali, li affronta, li dispiega, e consente alla cantante di mettersi in mostra in maniera emotiva, senza strafare, senza esagerare. Il che, se un limite vogliamo trovarlo nell’intera operazione di “Petali”, predilige i toni medi, ‘omogeneizzando’ forse troppo la tavolozza dei colori di riferimento. Ma è un peccato veniale in un lavoro che brilla per personalità, sfuggendo alle ovvietà il più possibile ma restando sempre entro i confini del pop.

Simona Molinari è una delle migliori cantanti italiane, senza dubbio alcuno, ha lavorato negli anni con grandissima coerenza, non ha ceduto alle lusinghe del mainstream che forse le avrebbero consentito di scalare qualche gradino in più sulla scala della popolarità, ma le avrebbero fatto perdere l’anima. Invece è proprio la sua anima a sorreggere queste canzoni, a dare verità alle sue parole, a farle cantare come sempre benissimo le melodie che sente più vicine al suo cuore. Il tutto con la preziosa collaborazione di Fabio Ilacqua, che gioca con la tradizione e la modernità con sapiente equilibrio.