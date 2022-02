Khruangbin, un suono, uno stile e un mondo musicale, che prima forse non c’era.

Si può essere originali nel mondo della musica nel pieno del 2022? I Khruangbin pensano di si e per dimostrarlo hanno provato a creare un suono, uno stile, un mondo musicale, che prima di loro forse non c’era.

Un mondo che, peraltro, cambia continuamente, in bilico tra passato e presente, tra alchimie che possono sembrare nate in laboratorio e sentimenti che invece sono vibranti e veri. Sono una band in cui vige una rigorosa democrazia, ognuno dei tre componenti e leader e ognuno, dunque spinge i Kruhangbin nella direzione che preferisce, consentendo al gruppo di avere molte anime e tante possibilità. Mark Speer, Laura Lee e DJ Johnson vengono da Houston, nonostante il nome li potrebbe collocare da qualche parte nel continente asiatico, sono una band che ama la musica strumentale ma conosce bene l’arte della canzone, hanno creato una musica che, per ora, non consente di essere etichettata usando le vecchie categorie.

E così è anche per questo nuovo lavoro, 5 pezzi per poco più di trenta minuti di musica, realizzato con la collaborazione di un altro bravissimo artista dei nostri giorni, Leon Bridges, con il quale condividono il sentimento di “gioia nostalgica” (loro definizione) che attraversa tutta la loro musica.

Bridges carica ovviamente di una maggior dose di soul la particolare miscela sonora del gruppo, che ha sempre avuto attenzione per la musica afroamericana, jazz, funk, r’n’b, ma non porta i Khruangbin lontano dalla loro strada, che incrocia culture, atmosfere e tempi. Si, tempi, perché il suono dei Khruangbin non è esattamente contemporaneo, ma viaggia nel tempo e nei cinque brani di “Texas Moon” si può essere nell’oggi come nel domani, nel passato e nel lontanissimo futuro, anche quello immaginario della fantascienza.

In un meraviglioso clima ‘notturno’ Bridges e la band cercano l’anima del suono texano, ai confini del Messico e altrove, lasciandosi trasportare, al tempo stesso, dall’ispirazione del momento più che dalle invenzioni a tavolino. Il risultato è molto bello, un album che, tornando a quanto detto all’inizio, ha il pregio di essere originale, spesso sorprendente, altrettanto spesso caldo e appassionato, come se la ‘luna texana’ li avesse illuminati con un singolare calore bianco.

TRACKLIST

01 Doris

02 B-Side

03 Chocolate Hills

04 Father Father

05 Mariella