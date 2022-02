Per Achille Lauro l'album è un mezzo, non un fine

Quando è cambiato l’approccio dell’industria musicale a Eurovision Song Contest? Probabilmente tra il 2015 e il 2016.

Nel 2015 ci siamo andati per la prima volta con la ragionevole speranza di vincerlo (Il Volo). Nel 2016, invece, dietre le quinte di Sanremo si scatenò una bagarre tra gli addetti per decidere chi mandare. Quell'anno vinsero gli Stadio, la Rai annunciò che la band avrebbe rinunciato alla partecipazione, la band stessa si arrabbiò perché volevano essere loro a dare la comunicazione. Ma la vera questione fu: come scegliamo il sostituto? La regola affermata dal 2013 era di mandare il vincitore. Si scelse di mandare la seconda classificata, Francesca Michielin, ma nella notte ci furono insistenti tentativi da parte di addetti ai lavori per mandare i loro artisti più bassi in graduatoria.

La via per per Eurovision

Tutto questo per dire che la via scelta da Achille Lauro (solo 14° all’ultimo Festival e rientrato in gara rappresentando San Marino) arriva da lì, da quando finalmente in Italia si è finalmente realizzato che l’ESC è una manifestazione importante. C’entra ovviamente il boom (irripetibile) dei Maneskin e altrettanto ovviamente il fatto che quest’anno sarà in Italia. Ma rimane altrettanto peculiare tutto percorso che ha portato fin qua Achille Lauro.

10 mesi fa pubblica un album, “Lauro”.

Dice che è l’ultimo prima di una pausa. Pochi mesi e, a fine anno, viene annunciata la sua quarta partecipazione consecutiva a Sanremo. Porta "Domenica", pezzo che definisce "gospel punk" e arriva nella parte bassa della classifica. Pubblica un'altra versione del disco (questa) con sette canzoni nuove. Poi, sopresa, si presenta alle selezioni di un paese che fino ad ora ha sempre scelto direttamente il proprio rappresentante (e sempre uno "straniero", visto che San Marino ha solo poche decine di migliaia di abitanti). Così partecipa un sabato sera ad un programma di San Marino TV in competizione con Ivana Spagna, Valerio Scanu, emergenti vari, in un contesto che televisivamene ricorda - ad essere generosi - i Sanremo degli anni ’80. Sceglie un brano, “Stripper” che non è né in questo disco, né - al momento in cui scriviamo - sulle piattaforme in forma di singolo o di video. Vince e parteciperà ad Eurovision 2022 a Torino, a Maggio.

L'album?

Questi sono i fatti: ognuno può trarre le sue valutazioni. Ma avrete forse notato che questa teoricamente è una recensione di un album dove non abbiamo ancora parlato dell’album. Forse perché c’è davvero poco da dire: le nuove canzoni di “Achille Idol Superstar” non spostano di un millimetro il progetto pop-rock di Achille Lauro, dove la regola è il citazionismo, sia nei suoni, che nel testo, a partire da un brano che si intitola “Rolling Stones” e si apre parlando di Ziggy Stardust. Anche la presenza di "Stripper", più vicina al glam-rock, non cambierebbe molto la direzione del progetto. È la terza versione del disco, dopo quella originaria e la deluxe edition: la tracklist è stata cambiata un’altra volta e questo confonde un po': per esempio il “prequel” strumentale che apriva la prima versione del disco ora è il 16° brano in scaletta.

L’unica conclusione che si può trarre è abbastanza banale: per Achille Lauro, canzoni e album sono un mezzo, non un fine. Possono essere montati e smontati alla bisogna di ogni nuovo progetto, non necessariamente musicale - in contraddizione ad una delle regole storiche dell’industria musicale: le canzoni prima di tutto, senza repertorio qualsiasi operazione (comunicazione, marketing, etc) è destinata a sgonfiarsi.

Quello che conta per Achille Lauro è la performance, dovunque essa avvenga: sui social, sul palco di un concerto a Sanremo, a San Marino. Vediamo cosa metterà in scena per Eurovision, aspettiamo di vedere il videoclip di “Stripper” (che per regolamento deve essere caricato sul canale ufficiale YouTube della manifestazione). E ricordiamoci che il percorso prevede che San Marino partecipi solo alla semifinale: non è detto che Achille Lauro arrivi alla finale di sabato 14 maggio e si scontri con Mahmood e Blanco, in gara per l'Italia. Nelle sue 11 partecipazioni, San Marino è arrivata in finale solo due volte, una con Valentina Monetta e un’altra con Senhit, l’anno scorso. Lauro sarà in gara giovedì 12, la sera in cui la giuria italiana non voterà: sarà interessante vedere come il pubblico internazionale reagirà alla sua performance.