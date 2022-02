Un tuffo negli Anni '90, con Ceri

Si può passare da una rilettura di "Attenti al lupo" di Lucio Dalla con Franco126 - "HappySad", con l'approvazione di Ron, autore del successo del cantautore bolognese - a un disco-tributo alle sonorità clubbing Anni '90? Certo, se ti chiami Ceri e sei uno dei produttori più poliedrici della nuova scena italiana, come testimoniano gli archivi dei suoi pc, che contengono materiale di Coez, Franco126, Salmo, Mahmood, Frah Quintale, Marco Mengoni, Joan Thiele, remix vari (ce n'è anche uno di "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino) e sperimentazioni come quelle che compongono la tracklist di questo "Waxtape: I° movimento".

Cos'è? Un mixtape di brani strumentali in cui il .32enne produttore trentino rinuncia al cantato - aveva provato a metterci la voce, oltre che le intuizioni, nel 2019, con il singolo "Bimba mia" - e punta su brani per niente addomesticabili, selvaggi, una reazione al periodo storico che stiamo vivendo.

"Waxtape" guarda alla "Terza estate dell'amore" già preannunciata dall'ex Drink To Me Cosmo con il suo ultimo album, uscito prima della scorsa estate, quando la strada verso la ripresa sembrava essere segnata e poi invece siamo rimpiombati nel buio: dentro gli otto pezzi che compongono la tracklist del mixtape c'è l'energia ritmica del clubbing e la voglia di dancefloor inteso come esperienza collettiva e profonda. La voglia di rinascita, soprattutto, di dissolvere l'io nel noi.

Ceri ha realizzato il mixtape recuperando delle vecchie cassette rippate e caricate su YouTube di serate nei club degli Anni '90, che gli hanno permesso di tuffarsi nella musica di quella decade: "Quel mondo che non ho mai vissuto, che da adolescente addirittura schifavo, l'ho percepito con occhi diversi.

Non è mai stato il mio mondo e non voglio appropriarmene oggi. Tutt’ora ne so davvero poco e un po’ vorrei fermarmi qui. Mi è bastato trovare quello che cercavo - spiega lui - in quei vecchi tapes non si sentono i colpi dei pugni dati in una rissa, non si sente lo schianto di un'auto che esce di strada. Almeno, io non sento quei rumori. Io sento che qualcosa di misterioso succede: il tempo si ferma e va velocissimo nello stesso istante. Sento che questo è lo stesso segreto che si può udire ogni volta che “la musica non è più musica, ma la musica diventa magia”. .

Impossibile parlare di canzoni: non c'è il cantato, ma solo suoni, ritmo, musica che scorre senza vincoli, senza seguire direzioni prestabilite, permettendo ai pezzi di raggiungere anche gli oltre sei minuti di durata (come nell'"Overture" o su "Spietata"). Solo in una delle tracce, "I Luv U", c'è una sorta di contributo vocale: quello della bravissima Ginevra, la 29enne cantautrice torinese che da tempo fa parte del team di lavoro di Mahmood, che quest'anno si è esibita insieme allo stesso Cosmo e a Margherita Vicario nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2022 con La Rappresentante di Lista sulle note di "Be my baby" delle Ronettes.