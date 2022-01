Forever Young. Taylor Swift e la gioventù riletta a trent’anni

Ci vuole tempo per ascoltarlo tutto e farsi un’idea, sono 30 brani in totale, i sedici dell’album originale, oltre ai sei della versione deluxe e agli otto ‘nuovi’ “From the vault”, non inseriti all’epoca. E l’ascolto filato, un brano dopo l’altro, diciamoci la verità, è praticamente impossibile, con i suoi 130 minuti di durata, senza fare altro. Ascoltato in diverse sessioni, comunque dedicando davvero molto tempo a Taylor Swift e alla sua musica, forse più di quanto obiettivamente meriti, il lavoro è comunque encomiabile. Non tanto perché ci piaccia davvero o ci piaccia tutto, ma perché l’operazione in se è interessante.

Rivisitare il repertorio, oltre le motivazioni economiche

Taylor Swift, al di la dei motivi essenzialmente commerciali ed economici della nuova versione dell’album, ritorna sulle sue canzoni, registrate nove anni fa (l’originale fu pubblicato nell’ottobre del 2012), quando aveva 23 anni, e le rilegge, le reinterpreta, le rivive da trentaduenne, con la maturità personale e artistica di oggi. Swift toglie quello che è inutile, abbassa il volume, canta con maggior passione e meno formalismo, e prova a dare un senso compiuto a emozioni e sentimenti per lei vecchi e lontani, cercando di farli diventare più ‘collettivi’ senza che perdano di personalità. Lo fa anche in concerto lei stessa, direte voi, anzi lo fa qualsiasi artista che reinterpreta dal vivo i propri brani trasformandoli (pensate a Dylan, maestro inarrivabile in quest’arte), ma in questo caso, a differenza dei concerti, in cui c’è una inevitabile dose di attualità, di contemporaneità, ogni canzone è qui e ora, in questo caso Swift ha voluto e potuto ragionare, riscrivere, riproporre ‘come se’ si trattasse di opere di fantasia, in cui la biografia personale conta ormai poco, storie d’altri, non necessariamente sue.

Meglio dell'originale?

E il risultato è piacevole, migliore dell’originale, se ci è concesso dirlo, come forse era ovvio che fosse. Ma le cose migliori dell’album sono quelle “From the vault”, che sono tutte, per noi, nuove in assoluto, dove i compagni di strada odierni (tra gli altri Phoebe Bridgers e Chris Stapleton alle voci, Aaron Dressner e e Jack Antonoff alla produzione) aiutano Swift a dare il meglio, in un pop che resta ancora spruzzato di gioventù, dato che le canzoni risalgono all’epoca del “Red” originale, ma velata, trasfigurata, interpretata e non vissuta. C’è di meglio e di più altrove, e questo lo sappiamo, ma nel mainstream pop odierno il percorso di crescita di Taylor Swift va seguito con attenzione.