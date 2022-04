La band preferita di John Frusciante

La scorsa settimana il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers John Frusciante è stato ospite del podcast Broken Record dove ha chiacchierato con Rick Rubin, produttore dell'ultimo disco della band californiana “Unlimited love” (leggi qui la recensione), che segna anche il primo album del gruppo insieme a Frusciante dai tempi di “Stadium arcadium” (leggi qui la recensione), pubblicato ben sedici anni fa.

Durante la loro conversazione Frusciante, che è rientrato nei Red Hot Chili Peppers nel dicembre del 2019 in sostituzione di Josh Klinghoffer, ha parlato oltre che della sua militanza nel gruppo di Kiedis e Flea anche delle sue influenze musicali. Spiegando come abbia ascoltato ogni genere musicale sin dalla più tenera età: dalla musica degli anni '60 a quella dei '70 e anche il rock progressivo, che ha vissuto la sua stagione d'oro proprio agli inizi dei '70. A proposito di quel periodo ha rivelato che quando ascoltava il prog la sua band preferita era quella dei King Crimson.



Il 52enne chitarrista nato a New York nella sua fase prog rock ascoltava tutti i campioni del genere come Genesis, Yes e King Crimson.

Proprio questi ultimi lo affascinarono in particolar modo, divenne un grande fan dell'allora chitarrista del gruppo capitanato da Robert Fripp Adrian Belew, che fu per lui un grande esempio e una vera fonte di ispirazione.



Ecco le parole con cui John Frusciante ha spiegato la sua evoluzione musicale: "A poco a poco, ci fu la musica degli anni '60, e poi da lì, mi sono appassionato a cose più artistiche della musica degli anni '70 come i Roxy Music e David Bowie, e al rock progressivo di Genesis, Yes e King Crimson. I King Crimson erano la mia band preferita. Mi appassionai molto al modo di suonare la chitarra di Adrian Belew. Ne ero ossessionato, avevo 12 o 13 anni. Ogni tappa andava molto velocemente, non è che mi smetteva di piacere la cosa precedente, ma ero sempre entusiasta di conoscere cose nuove e mi concentravo su quelle”.

I Red Hot Chili Peppers, dopo cinque anni, torneranno in tour dando il via al loro 'Global Stadium Tour 2022' a supporto del nuovo album “Unlimited love” il prossimo 4 giugno a Siviglia (Spagna) per chiudere, dopo l'estate, il 25 settembre 2022 a Louisville (Kentucky). La band statunitense ha riservato all'Italia un solo concerto programmato per il 18 giugno alla Visarno Arena di Firenze, nell'ambito del Firenze Rocks 2022.