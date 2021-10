Red Hot Chili Peppers riconfermati come headliner del Firenze Rocks nel 2022

I Red Hot Chili Peppers sono stati riconfermati come headliner del Firenze Rocks nel 2022. La band, con il chitarrista John Frusciante tornato in formazione, suonerà sul palco della Visarno Arena di Firenze il 18 giugno dell’anno venturo, nella stessa giornata in cui si esibirà anche Asap Rocky.

L’annuncio arriva dopo la riprogrammazione della manifestazione dal 2021 al 2022 a causa dell’emergenza Coronavirus e l’annuncio che i Green Day, i Muse e i Metallica saranno i gruppi principali del Firenze Rocks nelle giornate rispettivamente del 16, 17 e 19 giugno.

Come da comunicato stampa degli organizzatori, i biglietti precedentemente acquistati per lo show dei Red Hot Chili Peppers previsto nel 2020 (12 giugno), poi posticipato nel 2021 (16 giugno), restano validi per la giornata del 18 giugno 2022.

Lo scorso settembre il gruppo formatosi a Los Angeles ha annunciato il tour mondiale, che vedrà la band tenere i suoi primi concerti con il chitarrista John Frusciante nuovamente in formazione dopo il suo ritorno nella band californiana nel 2019 che ha colmato un'assenza lunga 10 anni, con un divertente video. Anche oggi - 7 ottobre - per annunciare nuove date della tournée, compresa quella italiana, hanno condiviso un filmato dal tono ironico. La clip è riportata di seguito: