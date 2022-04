Red Hot Chili Peppers: fare l’amore con la nostalgia

Appena si entra dentro il mondo di “Unlimited Love” si ha subito la sensazione di essere in un posto dell’anima che fa rima con “casa”.

Un luogo ideale in cui ci si sente al sicuro, in cui i brividi di eccitazione vanno di pari passo con fotografie del passato e con suoni che rievocano momenti indelebili della propria storia, oltre che di quella della musica. Il tempo sembra essersi fermato e i codici della fruizione in streaming azzerati: 17 tracce per oltre settanta minuti di musica. Alla faccia dell’usa e getta. Si tratta del dodicesimo disco della band e vede due ritorni illustri: si tratta del primo progetto con il chitarrista John Frusciante dal 2006 a oggi (l’artista è rientrato nella formazione nel 2019) e del primo con il produttore e collaboratore di lunga data Rick Rubin dal 2011. È lui l’uomo che ha contribuito, con “Blood Sugar Sex Magik” del 1991, a cambiare per sempre il destino della band di Los Angeles.

Un ritorno a casa: Frusciante is God

Che Frusciante e Rubin siano tornati a scolpire il suono del gruppo, si sente immediatamente, già dalle bellissime “Black summer” e “Here ever after”, proprio in apertura.

La loro impronta è fondamentale: Frusciante, per tutto l’arco dell’album, è una sorta di dio. Ogni volta che compare e scatena il suono intenso e viscerale della chitarra, si gode: i rullanti di Chad Smith e il basso di Flea ne beneficiano. L’orchestrazione di Rubin è evidente, soprattutto per la coralità e la compattezza che emergono da “Unlimited Love”. Nella sua complessità è una grande notte d’amore con la nostalgia in cui non mancano tentativi timidi di guardare oltre la propria storia: è il miglior progetto dei Red Hot negli ultimi dieci anni, senza ombra di dubbio. Ma diciamolo con sincerità: ci voleva poco a chiudere nel cassetto “I'm with You” del 2011 e “The Getaway” del 2016, che avevano solo piccoli e fugaci lampi di brillantezza. "Aquatic Mouth Dance" e soprattutto “She’s a lover” sono due pezzi funk che ricordano gli albori del gruppo. In mezzo ci sono canzoni come “The great apes” e “It’s only natural”, due brani meno frenetici e più aperti, capaci di far scorgere il lato più emozionale.

Una nuova vitalità (senza novità)

Il suono è sempre in primo piano, foraggiato da lunghi momenti strumentali e psichedelici che testimoniano la ritrovata vitalità di Anthony Kiedis e soci. Proprio quest’ultimo si lancia anche in rappate più caustiche, come in “Poster Child”, ma il risultato, nella quinta traccia, è tutt’altro che piacevole. Diverso, invece, il surf di parole su “One way traffic”, più a fuoco. In tracce come “These are the ways” si sente profumo di rock anni ’90 e di quel crossover mai dimenticato, lo stesso effetto che genera “The heavy wing”. Gli echi di “Californication” riaffiorano in "Veronica", "Whatchu Thinkin" è un gioco figlio delle jam session, un simbolo dello spirito giocoso e rilassato dei Red Hot.

“Unlimited Love” è un album coerente con la storia della band, non ci sono novità, colpi di scena o di genio, ma ci sono tanti elementi che riscaldano i fan di vecchia data, oltre a suoni che, nella loro forza e intensità, rimangono intramontabili. Spesso si confonde la nostalgia con il passatismo o con una sorta di rimpianto negativo: in questo lavoro non si respira polvere, ma una vitalità che ha radici lontane.