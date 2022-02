Nada torna a cantare per una serie TV

In principio fu “Senza un perché”, canzone di Nada riscoperta da Paolo Sorrentino per “The young pope”. Incisa qualche nel 2004, nel 2016 venne usata in una stupenda scena della serie, in cui diventa il regalo dell’avvenente premier della Groenlandia al papa interpretato da Jude Law. Risultato: la canzone ebbe un’impennata sulle piattaforme e Nada venne "riscoperta" dai media.

Lo scorso anno la sua vita è stata oggetto di un bio-pic per Rai Uno, ‘La bambina che non voleva cantare’ , interpretato da Tecla Insolia.

;a ora Nada Malanima torna a cantare in persona per la TV: ha inciso un brano originale per “Noi”, la versione italiana della fortunata serie americana “This is us”, che debutterà su Rai1 a Marzo. La canzone si intitola “Mille stelle”, ed è stata scritta con Andrea Farri.

La versione originale della serie vede la cantante Mandy Moore nel ruolo di Rebecca, la protagonista: nella storia da giovane voleva emulare Joni Mitchell e spesso la si vede/sente cantare. Nella versione italiana sarà intepretata da Aurora Ruffino e sarà interessante vedere se questa componente musicale verrà mantenuta, assieme al brano di Nada

Una tendenza sempre più consolidata: canzoni originali per le serie

Il brano di Nada fa parte di una tendenza sempre più consolidata negli ultimi mesi: nuove canzoni di una/un artista italiano per una serie TV. Non è una novità assoluta: negli anni recenti lo abbiamo visto fare da artisti come Negramaro (“Tutto può succedere”), Niccolò Agliardi (“Braccialetti rossi”) o da Tommaso Paradiso, Levante, Mahmood per produzioni di Netflix. Ma la frequenza di canzoni incise per le serie si è intensificata negli ultimi mesi: è sempre più evidente che anche nel nostro paese c’è un’attenzione degli artisti italiani a questo spazio, ormai consolidato da tempo oltreoceano.

Ben tre casi in poche settimane. Oltre a Nada; Dolcenera ha inciso "Nuovo giorno nuova luce” un riadattamento in italiano del celebre brano di Nina Simone “Feeling Good” per la serie Rai “Lea un Nuovo Giorno”, mentre Arisa ha inciso l’originale "Verosimile" per “Fedeltà”, serie tratta dal romanzo di Marco Missiroli che ha debuttato su Netflix nei giorni scorsi. Il brano è stato scritto Stefano Cipani, anche regista della serie, dalla stessa Arisa e da Mario Fanizzi, che lo ha anche prodotto. “Il brano è nato con l’intenzione di creare un pezzo per la serie che potesse rappresentare le emozioni e la forza dirompente del libro”, ha raccontato Cipani, che poi ha scelto Arisa.

Gabbani, Jovanotti e Calibro 35

Numerosi altri casi a fine 2021: dalla colonna sonora di “Blanca” (Rai1) curata dai Calibro 35 con diverse canzoni incise appositamente, a “Spazio tempo” di Francesco Gabbanil, ’unica canzone presente in “Un professore”, altra serie di Rai1 con Alessandro Gassman

Poco prima della fine dell’anno è uscita anche una canzone di Jovanotti, per il debutto nelle serie dell’amico Gabriele Muccino, con cui aveva collaborato già al cinema. Lorenzo, che già negli anni ’80 aveva scritto una canzone per la serie di Italia 1 “Classe di Ferro”, ha scritto la canzone portante du "A casa tutti bene - La serie”, per Sky.

Immagini concesse da Sky. "A casa tutti bene – la serie", dal 20 dicembre su Sky Serie, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.