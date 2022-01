Cesare Cremonini, tutte le canzoni de “La ragazza del futuro”

Vanno a completarsi i dettagli e i piani di Cesare Cremonini per il nuovo album “La ragazza del futuro”, in uscita il 25 febbraio. In attesa della sua partecipazione a Sanremo da superospite, oggi è uscito il secondo singolo dopo “Colibri”, ed è disponibile la tracklist del disco, fatta di 12 canzoni e due interludi.

La ragazza del Futuro

La voce che che apre il nuovo singolo non è quella di Cesare Cremonini, ma di Steve Jordan. Il batterista, che recentemente ha preso il posto del compianto Charlie Watts nei Rolling Stones, conta il “One-two” che dà il ritmo alla title track, decisamente più movimentata di “Colibri”, basata su piano e un’intreccio di basso/chitarra quasi funky, oltre alla batteria di Jordan. Il testo recita:

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada

La ragazza del futuro è una stella ubriaca

E sta penzoloni sopra al muro dei messicani

E s'aggiusta il vento tra i capelli con le mani

Ha gli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari

Come ti chiami? La ragazza del domani con un filo di voce

Parla coi telegiornali e dice un sacco di cose

Che ci fai da sola sulle spiagge tropicali?

Sei così bella che potrei ancora innamorarmi

Ora che sei qui non te ne andare

Per favore, rimani

Spiega Cremonini: “La canzone contiene immagini di grande inquietudine e forza ma allo stesso tempo è un canto leggero e radiofonico che ci invita a vivere il presente ballando sulle sue rovine, amando liberamente, lasciandosi alle spalle le paure del nostro tempo per andare verso ogni emozione possibile. Non abbiamo più nulla da perdere in questo senso”

La canzone è prodotta da Cremonini insieme al suo storico collaboratore e musicista Alessandro Magnanini. Gli autori del brano sono Cesare Cremonini e Davide Petrella e Alessandro Magnanini.

Le canzoni dell'album

Cremonini racconta che questa canzone è “Il centro di gravità del disco”: “Quando è nata questa canzone ho capito di aver trovato anche il nuovo album, o meglio il suo centro di gravità: si è posata sulla tastiera del pianoforte come un veliero e immediatamente è diventata la figura centrale del mio quadro. Per questo motivo non potevo trattare questa canzone come un semplice singolo della mia carriera ma le ho dato la responsabilità del titolo del nuovo progetto. Se “Colibrì” ne raccontava la genesi, ora, “La ragazza del futuro” svela il volto del disco, che ha un messaggio profondo, un filo che lega ogni canzone a quella successiva attraverso una ricerca sui nostri sentimenti smarriti.

Se il volto del disco è questa canzone, lo scheletro è quelli di 14 brani, di cui una intro e un interludio, per una durata di 49 minuti. Ecco la tracklist:

Intro

La Ragazza del futuro

Colibrì

MoonWalk

Interlude +

La Fine del mondo

Chimica

La Camicia

Interlude –

Stand Up Comedy

Jeky

Psyco



Delfini

Chiamala felicità



Dopo “La ragazza del futuro”, settimo album in studio, Cesare Cremonini ha in programma un tour negli stadi, questa estateSi partirà il 9 giugno 2022 a Lignano - Stadio Teghil (data zero); poi il 13 giugno Milano - Stadio San Siro; il 15 giugno Torino - Stadio Olimpico; il 18 giugno Padova - Stadio Euganeo; il 22 giugno Firenze - Stadio Artemio Franchi; il 25 giugno Bari - Stadio Arena Della Vittoria; il 28 giugno Roma - Stadio Olimpico e il 2 luglio Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.