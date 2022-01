I Cranberries ricordano Dolores O’Riordan, scomparsa quattro anni fa

Con un breve ma intenso messaggio i Cranberries hanno ricordato Dolores O’Riordan nel quarto anniversario della scomparsa della cantante, avvenuta in un hotel di Londra il 15 gennaio 2018 per annegamento accidentale in una vasca da bagno, causato da una intossicazione da alcool.

In un post condiviso oggi su Instagram insieme a uno scatto della voce di “Zombie”, Noel e Mike Hogan insieme a Fergal Lawler hanno scritto:

“Sono passati quattro anni da quando abbiamo perso la nostra bellissima amica e cantante Dolores. Sarai sempre con noi 'D', per sempre nei nostri cuori. Ferg, Noel and Mike”.

Lo scorso 6 settembre, nel giorno in cui Dolores O’Riordan avrebbe compiuto 50 anni, i Cranberries avevano già ricordato la loro cantante commemorandone il compleanno e pubblicando un nuovo video musicale insieme a una playlist di brani tratti dalla loro discografia. La selezione di canzoni si apriva con "Never grow old", prima traccia del quinto album della band "Wake up and smell the coffee" (leggi qui la recensione) pubblicato nell'ottobre 2001, di cui per l’occasione era stato condiviso un nuovo video realizzato utilizzando filmati d'archivio mai pubblicati in precedenza.