Bruce Springsteen ricorda Ronnie Spector sui social

Attraverso un messaggio e una foto condivisi originariamente su Instagram dalla moglie Patti Scialfa, Bruce Springsteen ha ricordato Ronnie Spector, una delle tre ex componenti del gruppo vocale delle Ronettes scomparsa lo scorso 12 gennaio all’età di 78 anni dopo una battaglia contro il cancro.

L’omaggio del Boss affidato ai social in memoria della cantante, vero nome Veronica Yvette Bennett, include uno scatto realizzato nel backstage del concerto di Springsteen del 17 febbraio del 1977 al Richfield Coliseum di Cleveland. Nel post di Patti Scialfa, ricondiviso dal cantautore del New Jersey nelle sue storie Instagram, si legge: “La sua voce - piena dell’anelante innocenza della giovinezza. Il suo sex appeal insito nel suo modo di essere. Non lo dimostrava, lo era. Così completa nel suo talento”.

Sul palco del Richfield Coliseum di Cleveland nel 1977, Ronnie Spector si unì a Bruce Springsteen e alla E Street Band per eseguire quattro brani nel bis, tra cui la cover di “Say goodbye to Hollywood” di Billy Joel, di cui la band del Boss e l’ex Ronettes incisero e pubblicarono come singolo una propria versione nello stesso anno.

La collaborazione tra la cantante e la E Street Band prese il via dopo la causa affrontata da Bruce Springsteen nel 1977 contro il suo ex manager Mike Appel che rischiò di portare allo scioglimento dello storico gruppo, vista l’impossibilità economica del rocker di pagare i suoi musicisti. Come già raccontato qui su Rockol all’indomani della scomparsa di Ronnie Spector, questa venne suggerita al Boss come frontwoman temporanea dal discografico Steve Popovich evitando così l’implosione della band.