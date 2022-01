Ronettes, addio a Ronnie Spector: aveva 78 anni

Lutto nel mondo della black music americana. Si è spenta all'età di 78 anni Ronnie Spector, una delle tre ex componenti del gruppo vocale delle Ronettes, il trio che partendo da East Harlem all'inizio degli Anni '60 conquistò le classifiche grazie a hit come "Be my baby", "Baby, I love you", "Walking in the rain". Diventarono così popolari da aprire i concerti del tour dei Beatles del 1966, mentre quando Ronnie Spector e compagne si esibirono dal vivo nel Regno Unito ad aprire i loro concerti furono gli emergenti Rolling Stones.

Ad annunciare la scomparsa di Ronnie Spector, vero nome Veronica Yvette Bennett, è stata la sua famiglia. La cantante si è spenta oggi dopo una battaglia contro il cancro. Aveva 78 anni. La famiglia ha annunciato che prossimamente organizzerà un evento per celebrare la sua parabola umana e artistica.

Le Ronettes, composte da Ronnie Spector, sua sorella Estelle Bennett e la cugina Nedra Talley, si sciolsero nel 1967, poi negli Anni '70 la formazione fu rivitalizzata con un nuovo nome, Ronnie Spector and the Ronettes, ma l'esperienza non durò a lungo.

La cantante fu sentimentalmente legata a Phil Spector, che mise sotto contratto le Ronettes nel '63 con la sua Philles Records.

La relazione tra i due cominciò proprio nel '63, poi si sposarono cinque anni più tardi e in seguito alle nozze Veronica Bennett cambiò il proprio nome in Ronnie Spector. Adottarono tre figli. Divorziarono nel '74 e in una biografia del 1990, intitolata "Be my baby", la cantante denunciò le violenze fisiche e psicologiche subite dal produttore. Nel 1982 Ronnie Spector iniziò una nuova vita sposando il suo manager Jonathan Greenfield. Ha vissuto con lui e con i figli Austin Drew e Jason Charles a Danbury, nel Connecticut. All'album d'esordio da solista "Siren" del 1980 hanno fatto seguito altri tre album, "Unfinished business" del 1987, "The last of the rock stars" del 2006 e "English heart" del 2016. La notizia della scomparsa di Ronnie Spector arriva a quasi un anno esatto da .quella di Phil Spector, morto a 81 anni per complicanze relative al Covid mentre stava scontando una pena detentiva di 19 anni iniziata nel 2009 per l'omicidio di Lara Clarkson.