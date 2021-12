L’influenza che Deep Purple e Beach Boys hanno avuto in passato sugli ABBA

In occasione dell’uscita del nuovo album degli ABBA “Voyage” (leggi qui la nostra recensione), il chitarrista Janne Schaffer, che ha suonato come turnista con la band tra gli anni '70 e i primi anni '80, ha rilasciato un’intervista a “Guitar world” in cui ha ricordato la sua collaborazione con il quartetto e ha parlato degli ascolti che hanno influenzato alcuni classici della formazione svedese.

Schaffer, che è apparso in cinquanta delle novantotto canzoni pubblicate da Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson nel corso dei loro primi dieci anni di carriera, ha raccontato: “Gli ABBA hanno venduto oltre 380 milioni di dischi, e io ho suonato in più della metà di quelli, il che è piuttosto interessante”. Ha aggiunto: “La loro era sempre buona musica. E le nuove canzoni suonano alla grande. Penso che il ritorno sarà un grande successo”.

Alla domanda sui brani con i passaggi di chitarra più pesanti degli ABBA in cui ha suonato, Janne Schaffer ha narrato:

“Ce ne sono tre che mi vengono in mente. ‘Rock'n Roll Band’, ‘Watch Out’ e ‘King Kong Song’, estratte dal primo e dal secondo album. Ascoltandoli, si possono sentire molte chitarre rock pesanti. In quel periodo ascoltavamo Deep Purple e cose simili”.

Tra alcuni classici del quartetto svedese in cui ha suonato, dopo aver sottolineato che “all'inizio Björn [Ulvaeus] e Benny [Andersson] non erano esattamente sicuri su quale direzione avrebbero dovuto prendere gli ABBA. Dal terzo album in poi, penso che Benny abbia capito meglio come voleva che suonasse la band”, Schaffer ha citato i pezzi “Ring Ring”, “Waterloo”, “Mamma Mia”, “Bang-A-Boomerang”, “Voulez Vous”, “I Have A Dream” ed “SOS”. Al quesito se "Waterloo" fosse una canzone glam rock, il 76enne chitarrista svedese ha risposto: