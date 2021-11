Concerti, Franz Ferdinand: due date in Italia a marzo

Mentre si apprestano a spedire nei negozi la loro prima raccolta "Hits to the head", in uscita l'11 marzo ma già anticipata dal singolo "Billy Goodbye", i Franz Ferdinand svelano il calendario del tour che il prossimo anno li riporterà sui palchi europei. Compresi quelli italiani. La serie di concerti del gruppo indie rock scozzese capitanato da Alex Kapranos prevede non una, ma due tappe in Italia. I Franz Ferdinand suoneranno il 23 marzo 2022 al Gran Teatro Geox di Padova e il 24 marzo al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.

La scaletta del concerto sarà un "best of" dei primi vent'anni di carriera di Alex Kapranos e soci:

È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo 'Outsiders'. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: 'Billy Goodbye' e 'Curious'.

La vendita generale dei biglietti per i due concerti partirà venerdì 21 novembre alle ore 10.