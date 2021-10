Festival di Sanremo e giurie delle sale stampa: chiedo (di nuovo) il voto palese

E' stato pubblicato ieri il regolamento della prossima edizione del Festival, del quale Rockol ha scritto qui.

Dichiaro subito molte perplessità sulla cosiddetta giuria demoscopica, formata da mille componenti, individuati - si legge - "sulla base di specifici e moderni criteri di selezione, che voteranno da remoto attraverso un’applicazione ad essi dedicata e realizzata per l’occasione". Intanto mi piacerebbe conoscerli nel dettaglio, questi "specifici e moderni criteri di selezione"; e non sono del tutto convinto che un'applicazione sia del tutto esente da rischi di disfunzioni (involontarie o volontarie: scusate, ma la mia fiducia in questi meccanismi sempre poco verificabili è pari a zero).

Ma torno, e stavolta lo faccio con ampio anticipo, a riproporre una richiesta che da anni sottopongo a tutti i concorsi dei quali mi capita che mi venga chiesto di scrivere - e che già un paio di volte, lo dico con riconoscenza e soddisfazione, è stata accettata dagli organizzatori: da 1MNext (il contest del Primo Maggio) e da Area Sanremo (già da due edizioni).

Troverei giusto e corretto - anzi, troverei doveroso - che i giornalisti della carta stampata e delle tv, i giornalisti della radio e quelli dele testate web online, che voteranno nelle varie serate del Festival, lo facessero nominalmente, e cioè che il loro voto venisse esplicitato, persona per persona, in modo totalmente trasparente.

Già lo scorso anno Claudio Fasulo, il funzionario RAI che si occupa del Festival, aveva dichiarato in conferenza stampa: "Credo che sia da evitare l'ipotesi di rendere palesi le votazioni dei giornalisti". Ci sarà un motivo, ma io non sono d'accordo. Secondo me bisognerebbe che chi esprime il suo voto si prendesse la responsabilità di farlo in maniera palese, mettendoci la faccia.

L'anno prima, in questo articolo e poi in questo avevo espresso piuttosto chiaramente la mia opinione.

Io sarei per l'abolizione radicale della giuria della sala stampa; ma, se proprio non se ne può fare a meno, vorrei che le votazioni dei giornalisti fossero pubblicate, subito dopo la fine del Festival, dettagliando chi ha votato chi.

Siccome in passato sono stato rimproverato per averlo chiesto a Festival in corso, stavolta lo chiedo a Festival ancora lontano. E siccome a chiederlo alla RAI temo di sapere già quale sarebbe la risposta, invito i miei colleghi ad unirsi alla mia richiesta.

(Poi vi farò sapere come risponderanno - se risponderanno...).