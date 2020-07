Sanremo e il voto della sala stampa: il parere di un ex Aristonauta

Mi considero un ex della Sala Stampa dell'Ariston, perché da tre anni ho interrotto la lunga sequenza di presenze al Festival che avevo iniziato nel lontano 1979. Non sono dunque tacciabile di interesse privato nel commentare la richiesta della FIMI che a votare le canzoni (e quindi a contribuire alla graduatoria finale) non siano tutti i giornalisti accreditati in sala stampa, ma solo quelli che abitualmente si occupano di musica.

In effetti, la sala stampa dell'Ariston rispecchia abbastanza fedelmente l'informazione che si trova sui media durante il Festival: cinque per cento di musica e canzoni, 95 per cento di gossip e polemiche più o meno artatamente innescate.

A parte il fatto che mi domando come sarebbe possibile scriminare fra i giornalisti presenti quali siano quelli che si occupano sistematicamente di argomenti musicali (notate che non ho scritto "di musica") - che si fa, si porta una documentazione degli articoli scritti durante gli ultimi 12 mesi? e chi sarebbe il responsabile della valutazione? - a parte questo fatto, già nelle mie ultime presenze sanremesi avevo espresso a voce alta il mio parere sull'inconguità della votazione della sala stampa.

La sala stampa non vota per competenza musicale: vota per bande, per campanili, per compagnie di merende. Vota per simpatie, per amicizie, per compiacere un ufficio stampa o una casa discografica. Generalizzo, ovvio: qualche mosca bianca c'è, ma sono sempre più rare.

Da qualche anno Rockol ha - in totale solitudine - lanciato una proposta alla quale finora hanno aderito solo i giornalisti di Rockol (il che la dice lunga): e cioè quella di rendere palesi le votazioni dei singoli giornalisti. Così si saprebbe chi ha votato chi, e magari si scoprirebbero un po' di altarini (o si eviterebbe che gli altarini venissero costruiti).

Il voto alla sala stampa è stato una mossa di captatio benevolentiae inventata dall'organizzazione del Festival per far sentire più coinvolti i giornalisti. Il mio umile parere è che andrebbe, semplicemente, abolito.

I giornalisti hanno già il Premio della Critica, per far conoscere il proprio orientamento. E' più che sufficiente. Semplifichiamoci la vita: aboliamo il voto della Sala Stampa, e lasciamo che a votare siano le giurie e il pubblico.

Franco Zanetti