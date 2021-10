Sanremo 2022, ecco il regolamento: 24 i big in gara

Saranno 24 i big in gara al Festival di Sanremo 2022. Il regolamento della kermesse è stato comunicato oggi: niente Nuove Proposte (la novità era stata già annunciata già a settembre), all'Ariston solo i big. Che saranno 22 più i 2 vincitori di Sanremo Giovani: per intenderci, lo stesso meccanismo già adottato nel 2019 - all'epoca il direttore artistico della kermesse era Claudio Baglioni - e che premiò a sorpresa Mahmood e la sua "Soldi", non senza polemiche La serata delle cover si svolgerà il venerdì sera: i cantanti in gara interpreteranno ognuno una canzone tratta dal repertorio italiano ed internazionale degli anni ’60, ’70 e ’80.

Potranno essere scelte canzoni la cui pubblicazione è compresa tra il 1 gennaio del 1960 e il 31 dicembre del 1989. Le interpretazioni in Serata faranno parte integrante della gara. .

Una piccola novità riguarda il meccanismo di votazione. A votare nelle varie serate saranno il pubblico tramite il televoto, la giuria della sala stampa, tv, radio e web composta dai giornalisti accreditati al Festival e la giuria demoscopica (formata da mille componenti, individuati - si legge "sulla base di specifici e moderni criteri di selezione, che voteranno da remoto attraverso un’applicazione ad essi dedicata e realizzata per l’occasione"). Nel regolamento è specificato che in occasione della prima e della seconda serata la giuria della sala stampa effettuerà la propria votazione dividendosi in 3 componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e tv (composta da giornalisti della carta stampata e televisioni); una giuria delle radio (composta da giornalisti della radio); una giuria del web ( composta da giornalisti del web). Nel corso della quarta e della quinta serata, invece, la giuria della sala stampa, tv, radio e web voterà in maniera congiunta, senza la divisione nelle tre suddette componenti di voto, e sarà considerata nel suo insieme come unica componente di voto.

Il Festival di Sanremo 2022 si svolgerà dall'1 al 5 febbraio prossimo. Al timone della kermesse, come noto, torna Amadeus, per la terza edizione consecutiva.