Sanremo 2022: no alle Nuove Proposte, solo Big al Festival

Da qualche giorno si fanno sempre più forti le voci su Amadeus e sulla sua decisione di cancellare le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2022. La terza volta del conduttore come direttore artistico della kermesse ricalcherà il "modello Baglioni" dell’edizione 2019? Secondo La Stampa e il Secolo XIX sembrerebbe proprio di sì. Soltanto Big in gara, probabilmente 26, tra i quali figureranno i due vincitori di Sanremo Giovani la cui finale è fissata a dicembre in diretta su Raiuno dal casinò di Sanremo: dovrebbe essere questa la formula finale, anticipano i due quotidiani che seguono una pista già evocata qualche giorno fa.

Per Area Sanremo, il concorso del Comune gestito dalla Fondazione orchestra sinfonica che porta almeno due debuttati al Festival rischia di essere un brutto colpo. Viale Mazzini ha fatto sapere che quattro vincitori di Area Sanremo si esibiranno in diretta durante la finale di Sanremo Giovani, affiancati da otto concorrenti scelti dalle selezioni della Rai. Il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi hanno rilanciato sulla presenza di sei concorrenti di Area Sanremo ma l’accordo non è arrivato. Nel 2019 era finita male per il concorso del Comune i cui finalisti erano stati esclusi dalla coppia che poi era andata al Festival.