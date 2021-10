Mondo vinile: Zucchero, Adele, Beatles

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Beatles

In una settimana ricca di uscite, impossbile non scegliere la nuova versione di ""Let it Be", remixata e ripubblicata per i 50 anni. La nuova edizione è stata curata da Giles Martin e dall'ingegnere del suono Sam Okell. E disponibile sia in vinile che in versione stereo, 5.1 surround DTS e Dolby Atmos. L'abbiamo ascoltata e suona da Dio.

Da recuperare in vinile: Adele

L'altra grande notizia della settimana è l'atteso ritorno di Adele con "30", in uscita il 19 novembre, dopo i record del primo singolo "Easy on me": mel frattempo, si può recuperare la discografia.

L'esclusiva: Zucchero

Inarrestaibile Zucchero: a pochi mesi dall'album unplugged "Inacustico D.O.C. & More", arriva un nuovo lavoro di studio, composto interamente di cover, con collaborazioni internazionali come Bono. si intitola "Discover" ed è prenotabile in una versione eslcusiva in vinile azzurro in edizione limitata, recuperabile qua.

La classifica della settimana

In testa c'è, per la seconda settimana, "Flop" di Salmo, uno di quei dischi in grado di attirare pubblici molto diversi, così come "Blu celeste" di Blanco che dopo 5 settimane è ancora al 4° posto. Sono tra le poche uscite recenti in una classifica dove al 2° posto torna addirittura "The dark side of the moon" dei Pink Floyd. Nella seconda metà della top 10 c'è anche "Ho cambiato tante case" dei Tiromancino (6°): qua la classifica completa della settimana.