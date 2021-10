Il forte legame con l'Italia di Pau Dones

Pau Dones, il leader degli Jarabedepalo oggi avrebbe compiuto 55 anni se un brutto tumore non se lo fosse portato via il 9 giugno 2020, dopo un braccio di ferro lungo cinque anni. Qui a Rockol consideravamo Pau un amico, come consideriamo amici tutti quelli che ci sono venuti a trovare e hanno suonato in redazione.

Il musicista spagnolo era di casa in Italia, non solo per i successi di "La Flaca" e "Depende" che lo rivelarono insieme alla sua band nella seconda parte degli anni Novanta, ma anche perché era legato a doppio filo alla comunità musicale italiana: lo vogliamo quindi ricordare, mandandogli un affettuoso abbraccio ovunque egli sia, riportando le sue principali collaborazioni con i suoi colleghi italiani.

"Mi piace come sei" (con i Niccolò Fabi, 2007)

"Lo specchio ti riflette" (con i Nomadi, 2009)

"La quiero a morir" (con Francesco Renga, 2011)

"Come un pittore" (con i Modà, 2012)

"Oggi non sono io" (con Kekko Silvestre, 2014)

"Voodoo Love" (con Ermal Meta, 2017)

"Bonito" (con Jovanotti, 2017)