Maneskin: un’anteprima del nuovo singolo ‘Mammamia’ su TikTok

Il prossimo 8 ottobre i Maneskin pubblicheranno il loro nuovo singolo, “Mammamia”, annunciato dalla stessa band lo scorso 30 settembre con un post sui social. Nell’attesa dell’uscita del brano, il quartetto formato da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno condiviso con i fan un estratto della loro prossima canzone.

Il quartetto capitolino ha scelto TikTok come canale a cui affidare un estratto di “Mammamia”, condividendo sul proprio profilo ufficiale della popolare piattaforma social cinese un video in cui si vedono i Maneskin cantare un passaggio del loro nuovo pezzo.

“Oh ‘Mammamia’, una piccola anticipazione per voi”, si legge nella didascalia della clip, riportata più avanti.

Come annunciato lo scorso 27 settembre, il gruppo intraprenderà una tournée in Europa i prossimi mesi di febbraio e marzo 2022. Il tour battezzato “Loud kids on tour” prenderà il via dopo che - pandemia permettendo - i Maneskin si saranno esibiti nei principali palazzetti italiani in tredici date e prima che la band calcherà il palco del Circo Massimo di Roma il 9 luglio 2022.