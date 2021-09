Maneskin, la nuova canzone è "Mammamia"

Una nuova canzone all'orizzonte. Si intitola "Mammamia" il nuovo singolo dei Maneskin che uscirà il prossimo 8 ottobre anticipando, molto probabilmente, anche il nuovo album. Nei giorni scorsi la band formata da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas aveva pubblicato delle finte foto "rubate", per cui ringraziavano alcuni paparazzi, in cui gli artisti romani compaiono in situazioni quotidiane (al tavolino di un bar, per strada, con le buste della spesa in mano) e in tutte si nota una cintura con su scritto proprio "Mammamia". La band, sui social, ha anche annunciato un listening party che si terrà in varie parti del mondo e a cui si potrà partecipare presalvando il singolo e compilando un form che la band ha linkato nelle storie.

L'ascolto in esclusiva e anteprima del nuovo singolo della band si terrà il 7 ottobre a partire dalle 21 a Berlino, Londra, Helsinki, Milano, Roma, Parigi, Istanbul, Zurigo, Oslo, Tallin, Riga, New York, Mosca, Amsterdam, Varsava, Madrid e Vilnius. In pratica la band ha deciso di tenere questa festa coi fan nelle città in cui la band è stata più ascoltata in questi mesi. Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, i Måneskin hanno annunciato anche il “Loud Kids On Tour”, la tournée prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa. Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan saranno protagonisti di un tour di sedici date.