Eric Clapton, la rockstar anti Green Pass ha suonato in un’arena che richiede il Green Pass

"This Has Gotta Stop", ma non così in fretta. Eric Clapton, che aveva addirittura scritto e registrato un nuovo brano contro quelle che lui aveva definito “discriminazioni” tra gli spettatori titolari di un certificato di avvenuta immunizzazione e non, dichiarando che mai si sarebbe esibito in venue disposte ad accordare l’ingresso a soli fan vaccinati, è appena venuto meno al suo proposito. Secondo quanto riferito dall’edizione americana di Rolling Stone, il veterano britannico del blues la sera del 18 settembre è salito sul palco dello Smoothie King Center di New Orleans, in Louisiana, dove - come recita lo stesso sito dell’arena - è richiesta a tutti gli spettatori di età superiore ai 12 anni l’avvenuta somministrazione di almeno una dose di siero anti-Covid 19 o l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso.

“Desidero informarvi che non mi esibirò in venue che fanno discriminazioni sul pubblico”, aveva chiarito Clapton lo scorso 22 luglio: “Se non sarà prevista la partecipazione di tutti, indistintamente, mi riservo il diritto di annullare lo spettacolo”.

Nel corso della serata la leggenda delle sei corde ha eseguito alcuni dei suoi successi più popolari, dalla cover dei Wailers “I Shot the Sheriff” a “Wonderful Tonight”, passando per le riletture di “Layla” dei Derek and the Dominos e “Cocaine” di J.J. Cale.

SETLIST Electric Pretending

Key to the Highway - Cover di Charles Segar

I'm Your Hoochie Coochie Man - Cover di Willie Dixon

I Shot the Sheriff - Cover di The Wailers

Acoustic Driftin' Blues - Cover di Johnny Moore’s Three Blazers

Man of the World - Cover di Fleetwood Mac

Nobody Knows You When You're Down and Out - Cover di Jimmy Cox

Tears In Heaven

Layla - Cover di Derek and the Dominos

Electric Got to Get Better in a Little While - Cover di Derek and the Dominos

Wonderful Tonight

Little Queen of Spades - Cover di Robert Johnson

Cocaine - Cover di J.J. Cale

BIS #1 High Time We Went - Cover di Joe Cocker (con Jimmie Vaughan)



Nemmeno troppo curiosamente, nella setlist non ha trovato spazio "This Has Gotta Stop", il brano registrato con Sonny Emery alla batteria, Nathan East al basso e Sharon White ai cori - prodotto da Simon Climie - nel quale Clapton si scaglia contro le limitazioni imposte dai vari governi occidentali per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19.