Eric Clapton: "Non farò concerti dove è richiesto il pass vaccinale per entrare"

La nuova mossa no-vax di Eric Clapton? Cancellare tutti i concerti nelle venue dove per entrare è richiesto il pass vaccinale. Ad annunciarlo è lo stesso 76enne musicista, che con Van Morrison oltremanica guida il fronte dei musicisti che hanno attaccato più volte - anche nelle canzoni - le scelte del governo britannico per contenere l'epidemia da Covid-19.

L'annuncio arriva dopo le dichiarazioni del primo ministro britannico Boris Johnson, che ha fatto sapere che per entrare nei club e nei locali sarà richiesto a tutti il pass vaccinale.

"Bene, ora faccio anche io il mio annuncio - le parole di Eric Clapton - desidero informarvi che non mi esibirò in venue che fanno discriminazioni sul pubblico. Se non sarà prevista la partecipazione di tutti, indistintamente, mi riservo il diritto di annullare lo spettacolo.

Lo scorso dicembre Eric Clapton e Van Morrison hanno pubblicato "Stand and deliver", canzone anti-lockdown contro le scelte adottate dal governo di Londra per contenere la diffusione del virus.

Va detto però che, per la verità, Clapton non ha date imminenti in calendario: i prossimi show dell'ex Cream sono in programma nel maggio del 2022, quando il musicista si esibirà dal vivo alla Royal Albert Hall di Londra.