Eric Clapton pubblica un'altra canzone no-vax, "This Has Gotta Stop"

Il 76enne Eric Clapton rimane più che mai fermo sulle sue posizioni e rilancia. Oggi ha infatti pubblicato una nuova canzone contro il lockdown promosso dal governo britannico. La canzone si intitola "This Has Gotta Stop" e il testo è quanto mai diretto: "Basta, non lo posso più sopportare. Sono in giro da molto, molto tempo. Vedo tutto e sono abituato a essere libero."

La canzone ha un ritmo reggae, è stata scritta dallo stesso Clapton e prodotta dal suo abituale collaboratore Simon Climie. Ad eseguirla insieme a Slowhand , Sonny Emery alla batteria, Nathan East al basso, Sharon White ai cori.Già nel dicembre del 2020, lui e Van Morrison pubblicarono la canzone, "Stand and Deliver", per protestare contro il lockdown del governo britannico. Lo scorso 19 luglio il primo ministro britannico Boris Johnson disse che sarebbero stati necessari i pass per vaccinali per entrare nei luoghi dei concerti. Clapton in tutta risposta due giorni più tardi dichiarò : “Dopo l'annuncio del Primo Ministro… mi sento onorato di fare un mio annuncio: desidero dire che non mi esibirò su nessun palco in cui sia presente un pubblico discriminato. A meno che non sia prevista la partecipazione di tutte le persone, mi riservo il diritto di annullare lo spettacolo.”In una lettera all'editore pubblicata il 12 maggio da The Telegram, Clapton, che si è vaccinato, ha criticato la "propaganda" associata al vaccino. Ha scritto che dopo aver preso "il primo colpo" in febbraio, "ha subito avuto gravi reazioni che sono durate dieci giorni". Quando ha preso la seconda dose, “le reazioni sono state disastrose, le mie mani e i miei piedi erano congelati, insensibili oppure bruciavano, praticamente inutili per due settimane, temevo che non avrei mai più suonato, (soffro di neuropatia periferica e non dovrei mai avvicinarmi all'ago.) Ma la propaganda diceva che il vaccino era sicuro per tutti.”Più tardi, scrisse ancora: "Continuo a percorrere il sentiero della ribellione passiva e cerco di tirare avanti il limite per poter amare attivamente la mia famiglia, ma è difficile mordermi la lingua con ciò che ora so".

Il chitarrista inglese il prossimo anno si dovrebbe esibire in concerto in Italia per tre volte: il 18 maggio al Mediolanum Forum di Assago, nelle immediate vicinanze di Milano, e fare doppia presenza, il 20 e il 21 maggio, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nell'hinterland di Bologna.