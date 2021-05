Eric Clapton, una nuova data dal vivo in Italia

Doveva essere il 2020 l’anno del ritorno in Italia dopo tanto tempo di Eric Clapton ma, a causa dell’emergenza pandemica, i due concerti di Milano e Bologna che erano andati sold out in pochi giorni sono stati rimandati per due volte. Adesso che i due concerti sono saldamente confermati per il 2022 (Mercoledi’ 18 Maggio 2022 Milano, MediolanumForum; Venerdi’ 20 Maggio 2022 Bologna, Unipol Arena) il chitarrista inglese ha deciso di accontentare le numerose richieste dei suoi fans italiani ed ha aggiunto un terzo concerto nel nostro Paese. Eric Clapton salirà così di nuovo sul palco dell’ Unipol Arena di Bologna la sera di Sabato 21 Maggio 2022 dando la possibilità ad ancora più appassionati di applaudire il suo ritorno sulle scene Italiane.

Intanto Eric Clapton si è vaccinato. Se molte persone aspettano solo il giorno per potersi prenotare e avvicinarsi alla normalità di un tempo, lui ha condiviso la sua esperienza in una lettera inviata a Robin Monotti Graziadei, architetto e produttore. Secondo quanto riportato la missiva indirizzata all’amico sarebbe autentica e proprio il celebre architetto l’avrebbe condivisa, all'interno sono contenute diverse riflessioni che hanno scosso i fan. Leggi qui tutta la storia.