Brian May dà del matto a Eric Clapton e ai no-vax

Un'altra intervista ad effetto di Brian May, in questi giorni impegnato nella promozione della ristampa espansa del primo album, "Back to the light", uscito nel 1992, che ha deciso di ripubblicare il 6 agosto in versione “deluxe” con l’aggiunta di un altro intero album con inediti e live. Dopo le dichiarazioni su Kurt Cobain rilasciate a Ultimate Classic Rock ("Ho amato il grunge: avrei voluto incontrarlo"), il chitarrista dei Queen ha parlato con il quotidiano The Independent ed andato giù piatto sui colleghi scettici sul lockdown e sui vaccini, come Eric Clapton (che aveva dichiarato di avere avuto paura di non poter più suonare per i presunti effetti di AstraZeneca).

Ha dichiarato May

Amo Eric Clapton, è un mio eroe, ma ha punti di vista molto diversi da me in molti modi. È una persona che pensa che sia OK sparare agli animali per divertimento, quindi abbiamo i nostri disaccordi, ma non smetterei mai di rispettare l'uomo.

e ancora:

I no-vax sono "fruitcakes", matti. Ci sono molte prove per dimostrare che la vaccinazione aiuta, nel complesso sono stati molto sicuri, Ci sarà sempre qualche effetto collaterale in qualsiasi farmaco che prendi. Ma andare in giro a dire che i vaccini sono un complotto per ucciderti? Mi dispiace, è una cosa da matti

"Back to the light" fu l'esordio solista di May, dopo ventidue anni nei Queen: arrivò poco dopo dopo la morte di Freddie Mercury (1991). Nello stesso periodo May aveva perso suo padre e si era separato dalla prima moglie Anita Dobson.