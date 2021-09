Diodato all'Arena di Verona: in un video i momenti più emozionanti

Diodato ha illuminato e fatto risuonare l’Arena di Verona con la sua voce, la sua musica e uno spettacolo intenso, una grande “festa dell’anima per riprendere in mano il futuro", ha spiegato il vincitore del Festival di Sanremo nel 2020.

Per la prima volta il cantautore si è esibito live all'Arena dopo aver incontrato il suo pubblico in occasione di una serie di appuntamenti estivi dal vivo. In realtà Diodato è tornato in Arena, dopo averla riaccesa in solitaria nel maggio 2020 con una performance rappresentativa dell’importante momento storico. Ma con il pubblico, questa volta, è stato tutto diverso: oltre due ore e trenta di live, una tracklist dal ritmo serrato e tanti ospiti tra cui Manuel Agnelli, Gnu Quartet, Roy Paci, Ghemon, Nina Zilli, Paolo Buonvino e Roberto Baggio che durante il concerto è salito sul palco per una partita improvvisata a biliardino. Qui sotto potete vedere un video che raccoglie alcuni dei momenti più emozionanti: .