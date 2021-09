La musica da solista di Liam Gallagher

Nell'estate del 2009 un violento litigio tra Liam e Noel Gallagher portò allo scioglimento degli Oasis. Orfani della band i due fratelli nati a Manchester - il cantante il 21 settembre 1972, il chitarrista il 29 maggio 1967 – si sono messi in proprio ed hanno avviato la carriera solista. In realtà Liam, prima di firmare musica con il suo nome, nel 2010, ha dato vita ai Beady Eye che hanno pubblicato due album, "Different Gear, Still Speeding" e "BE" (2013), prima di sciogliersi a loro volta nel 2014; mentre Noel ha fatto uscire tre dischi (più alcuni EP) con la sigla Noel Gallagher's High Flying Birds: "Noel Gallagher's High Flying Birds" (2011), "Chasing Yesterday" (2015) e "Who Built the Moon?" (2017).

I rapporti tra i due non sono certo migliorati da quando hanno chiuso il gruppo che avevano fondato, negli ultimi dodici anni non hanno infatti mancato di prendersi in giro ed insultarsi l'un l'altro più o meno pesantemente, lasciando poche speranze a quanti (e sono moltissimi) vorrebbero rivedere gli Oasis nuovamente insieme su un palco come ai tempi d'oro del Brit-pop.

Proprio per questi motivi la scorsa settimana ha stupito parecchio una intervista rilasciata da Noel Gallagher dove ammetteva (numeri alla mano) che il fratello Liam sta avendo una carriera solista di maggiore successo rispetto alla sua: "Sta facendo concerti enormi, vende più dischi di me e vende più biglietti di me".

E allora, per festeggiare i 49 anni di Liam Gallagher, riascoltiamoci qualche canzone tratta da i due album in studio, "As You Were" (2017) e "Why Me? Why Not" (2019), e dal disco dal vivo "MTV Unplugged" (2020). Questi album in Gran Bretagna hanno tutti raggiunto il primo posto della classifica di vendita.

"Wall of Glass" (primo singolo di "As You Were")

"For What It's Worth" (terzo singolo di "As You Were")

"Shockwave" (primo singolo di "Why Me? Why Not")

"Once" (da "Why Me? Why Not")

"All You're Dreaming Of" (brano pubblicato nel novembre 2020 per raccogliere fondi a favore di Action for Children)

"MTV Unplugged" (2020)