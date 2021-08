I Paramore ricevono i crediti "Good 4 U" di Olivia Rodrigo

E' finalmente stata fatta chiarezza con i crediti di "Good 4 U", la superhit interpretata dalla 18enne cantante californiana Olivia Rodrigo, con l'aggiunta i nomi della cantante e dell'ex chitarrista dei Paramore, Hayley Williams e Josh Farro, che hanno firmato il singolo del 2007 della band statunitense "Misery Business", incluso nel secondo album dei Paramore, "Riot!".

La Williams e Farro ora figurano come autori del brano insieme alla Rodrigo e al produttore-cantautore Daniel Nigro. L'elenco è stato modificato sul sito Web dell'American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Nella giornata di ieri "Good 4 U" è stata indicata dal servizio di streaming Spotify come la canzone più ascoltata nel mondo sulla loro piattaforma durante l'estate 2021.Lo scorso mese di luglio, anche Taylor Swift, Jack Antonoff e St. Vincent vennero aggiunti retroattivamente come co-autori di "Deja Vu", un altro successo estratto dall'album d'esordio di Olivia Rodrigo "Sour" ( leggi qui la recensione ), perché venne riconosciuta la presenza di un inserto della canzone di Taylor Swift del 2019 "Cruel Summer".