Spotify dà i numeri dell'estate: i Maneskin sono i secondi più ascoltati al mondo

Il servizio di streaming Spotify segnala che "good 4 u" della 18enne californiana Olivia Rodrigo è la canzone più ascoltata dell'estate 2021 – nel periodo che va dal 29 maggio al 22 agosto - con oltre 600 milioni di stream, seguita dalla cover di "Beggin" dei Måneskin, che risulta quindi essere il secondo brano più ascoltato al mondo. "Beggin" non è l'unica canzone interpretata dalla formazione romana ad essere nelle parti alte della classifica, scorrendo la chart li si ritrova pure in dodicesima posizione con "I wanna be your slave".

Alle spalle di Olivia Rodrigo e dei Maneskin si trovano, in terza posizione "Todo De Ti" del portoricano Rauw Alejandro, poi "Montero (Call Me By Your Name)" di Lil Nas X e, a concludere la Top Five, "Kiss Me More" di Doja Cat e SZA.

Entro i nostri confini, la canzone più ascoltata dell'estate è stata "Malibu" di Sangiovanni, con oltre 56 milioni di riproduzioni che si è lasciata alle spalle "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta. Al terzo posto segue "Mille" del combo composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, poi "Nuovo range" di Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K ed infine, "Un bacio all'improvviso" di Rocco Hunt e Ana Mena.