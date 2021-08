Ryan Adams: “Mi volevano morto”. Karen Elson: “Deve scusarsi con responsabilità”

Ryan Adams ha recentemente rilasciato la sua prima lunga intervista dopo l’inchiesta del New York Times del 2019, con accuse di abusi e molestie da parte di - tra le altre - la sua ex moglie Mandy Moore e Phoebe Bridgers. Il musicista statunitense era stato anche accusato di avere inviato messaggi a sfondo sessuale a una fan minorenne, ma è stato scagionato da tale accusa dall'FBI lo scorso gennaio.

Il cantautore, tornato attivo già dallo scorso dicembre pubblicando prima “Wednesdays” e a giugno "Big colors”, due dei tre album inizialmente previsti per il 2019, ha rotto il silenzio con la stampa concedendosi a una chiacchierata con Steve Appleford per il “Los Angeles Magazine".

A margine dell’intervista Ryan Adams - che, secondo quanto dichiarato, non ha mai contatto in privato Mandy Moore e l'ex compagna Karen Elson per scusarsi, nonostante alcune dichiarazioni di scuse pubbliche - a proposito delle accuse ha detto: “Ho avuto la sensazione che mi stessero chiedendo di morire”.

Discutendo poi degli effetti che hanno avuto su di lui le denunce di molestie, con conseguente perdita di amici e supporto professionale, e del suo tentativo di ricostruirsi una carriera, il cantautore ha dichiarato: “Sto perdendo il lavoro di una vita, e il mio sogno di chi sono, la mia capacità di provvedere a me stesso. E ora non ho il supporto emotivo per risolvere questo problema. La porta si è chiusa, cosa dovrei fare?”.

A proposito delle accuse, durante l’intervista concessa al Los Angeles Magazine Adams ha poi spiegato: “Sono un chitarrista e un cantautore. Non volevo distruggere la vita di nessuno. Le mie azioni come essere umano, essendo su un palco o in studio la maggior parte del tempo, lavorando senza sosta su dischi, non mi lasciano molto tempo per andare in giro come un romantico supercriminale”.

La supermodella e cantante britannica Karen Elson, nonché ex compagna di Ryan Adams, ha successivamente condiviso i suoi pensieri sulle dichiarazioni del 46enne musicista in una serie di tweet pubblicati lo scorso 12 agosto e ripresi dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”.

Nel 2019 la Elson aveva accennato a un’”esperienza traumatica” con Adams in un post condiviso su Instagram e successivamente cancellato. Ora nei suoi post la cantante ha accusato l’articolo del Los Angeles Magazine del “tentativo di manipolare e riscrivere le esperienze di molti”. La 42enne inglese ha scritto: “I miei pensieri su Ryan Adams, alla luce della sua intervista. Nel 2018 ho inviato a lui una diffida a causa dei miei sospetti del suo presunto coinvolgimento dietro alcune molestie informatiche calcolate, dannose ed esplicite che si sono verificate poco dopo che ho smesso di comunicare con lui”. Ha aggiunto: “Ryan ha negato ogni comportamento illecito, e alla fine sono stata minacciata di 'falsa azione legale’. Ho parlato molto poco della mia situazione per questo motivo, ma in seguito sono stata informata che altre persone avrebbero avuto esperienze simili online quando si sono allontanate da lui”.

Karen Elson ha poi dichiarato: “Non ho mai chiesto alla gente di boicottare la sua musica. Sono una grande sostenitrice della redenzione se si è in grado di ammettere di aver sbagliato e fare ammenda. Lui deve ancora fare entrambe le cose. Questo articolo tenta di manipolare e riscrivere le esperienze di molti senza chiedere in anticipo la loro opinione”. Ha concluso affermando: “Spero che Ryan arrivi alla conclusione che le scuse dovrebbero contenere responsabilità. Non vedo l'ora di riceverle".