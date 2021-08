Eddie Van Halen, il figlio Wolfgang: ‘Ancora non mi sembra vero che sia morto’

“Non posso credere che non sia più qui. Ancora non mi sembra vero”: così si legge in un post condiviso sui social da Wolfgang Van Halen, figlio del chitarrista e cofondatore della band di “Jump”, spentosi lo scorso 6 ottobre all'età di 65 anni a causa di un tumore alla gola.

Nel ricordare il compianto Eddie Van Halen, il 30enne musicista statunitense ha pubblicato una serie di fotografie che lo ritraggono insieme al genitore e ha raccontato di come stia ancora facendo i conti con la scomparsa del virtuoso delle sei corde.

“Ultimamente sogno spesso di fare le solite cose insieme a papà. Quando poi mi rendo conto che è un sogno, smetto di fare qualsiasi cosa e lo abbraccio il più a lungo possibile finché non mi sveglio”, ha scritto nella didascalia che accompagna le immagini condivise da Wolfgang Van Halen nel suo profilo Instagram. Nel messaggio si legge poi:

“Mi manca terribilmente. Non posso credere che non sia più qui. Ancora non mi sembra vero. Sto facendo del mio meglio, papà”.

Il figlio di Eddie Van Halen ha pubblicato lo scorso 11 giugno il suo primo album che, uscito sotto il nome del suo progetto Mammoth WVH, a novembre 2020 è stato anticipato dal singolo di debutto solista di Wolfgang, “Distance”, dedicato al padre. Il disco include anche - tra le altre - la traccia “Don't back down”, che ha recentemente ricevuto un bel complimento da Axl Rose dei Guns N' Roses.