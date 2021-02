Wolfgang Van Halen: guarda la prima esibizione live con la sua band. Video

Dopo aver condiviso un assaggio del suo nuovo brano “You're to blame” la scorsa settimana, contenuto in una clip pubblicata sui social, Wolfgang Van Halen ha pubblicato sotto il nome Mammoth WVH il suo secondo singolo solista e ha annunciato l’uscita del suo primo album.

Il disco, che come titolo porta lo stesso nome del progetto solista del figlio di Eddie Van Halen - che, come spiegato dal 29enne musicista statunitense a Rockol lo scorso novembre, è stato scelto in onore del chitarrista della band di “Jump” scomparso il 6 ottobre 2020 - arriverà sui mercati il prossimo 11 giugno e includerà 14 tracce, scritte e suonate interamente e unicamente da Wolfgang.

“Mammoth WVH”, il cui annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del secondo brano tratto dall’album “You're to blame”, è stato anticipato dalla canzone “Distance”, uscita lo scorso 16 novembre. Il pezzo, dedicato al compianto chitarrista e cofondatore dei Van Halen, è stato presentata dal vivo dal musicista, classe 1991, a margine di una recente puntata dello show televisivo statunitense “Jimmy Kimmel Live!”. La performance ha visto Wolfgang Van Halen esibirsi in pubblico per la prima volta con la band formata da Ronnie Ficarro (basso/voce), Jon Jourdan (chitarre/voce), Frank Sidoris (chitarre) e Garret Whitlock e ha segnato il debutto live dei Mammoth WVH.

Ecco il video dell'esibizione:

Qui, invece, “You're to blame”:

Raccontando la sua prima prova sulla lunga distanza a Rockol, il figlio di Eddie Van Halen - che nel 2016 è stato arruolato come bassista dalla band di “Panama”, in sostituzione di Michael Anthony - aveva detto: “Penso che se sei un fan della musica rock, potrai godere di molti aspetti del disco perché sarà basato molto sul rock. Tuttavia, in termini di sonorità, ce ne sarà per tutti i gusti perché toccherà diversi generi”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Mammoth WVH”:

1. Mr. Ed

2. Horribly Right

3. Epiphany

4. Don’t Back Down

5. Resolve

6. You’ll Be The One

7. Mammoth

8. Circles

9. The Big Picture

10. Think It Over

11. You’re To Blame

12. Feel

13. Stone

14. Distance (Bonus Track)