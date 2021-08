Axl Rose a Wolfgang Van Halen: "ll tuo pezzo è rock and roll, cazzo"

Wolfgang Van Halen, filglio del grande e compianto chitarrista Eddie Van Halen, ha recentemente ricevuto un bel complimento da Axl Rose. Durante il loro primo incontro in assoluto, nel backstage dello spettacolo MetLife Stadium del 5 agosto, dove i Mammoth WVH hanno aperto i Guns N' Roses, Rose ha elogiato uno dei recenti singoli dell'album di debutto di Wolfgang. "Mi ha detto che gli è piaciuto molto 'Don't Back Down' e che gli è piaciuto molto il video", ha detto van Halen in un'intervista riportata da Ultimate Classic Rock. "Mi ha abbracciato. Non potevo crederci, è un ragazzo davvero dolce."

Non solo Rose si è complimentato di persona con Van Halen, ma a quanto pare ha anche parlato della canzone al suo compagno di band, il bassista Duff McKagan. "L'altro giorno, Duff è venuto nel nostro camerino, anche lui è un tesoro", ha detto Van Halen. "Ci stava raccontando che Axl ha detto che 'Don't Back Down' è semplicemente rock and roll, cazzo, e ho pensato che fosse il più grande complimento che potessi sentire. Mi sembra ancora un sogno." Prima di unirsi ai Guns N' Roses come band di apertura del loro tour, i Van Halen non avevano mai incontrato Rose.