Ariana Grande su Fortnite: il video del "concerto"

Ariana Grande ha debuttato su Fortnite con “Rift Tour”. La popstar di Boca Raton ha messo in scena un mini-show digitale ad uso e consumo dei giocatori del popolare videogame di Epic. 14 minuti, di cui potete vedere un estratto ufficiale qua sotto, con in scaletta le sue “Raindrops”, “7 Rings”, “Be Alright” “R.E.M.”, “The Way”, “Positions” con anche brani di Wolfmother, LSD, Juice WRLD e Marshmello.

Come segnalato sul sito ufficiale , in Italia dopo i primi eventi, è possibile partecipare al "Rift tour" oggi alle 16, e domani 9 agosto a mezzogiorno. Alcune foto dell'evento

Ariana Grande non è il primo artista internazionale a debuttare su Fortnite: lo scorso anno, per esempio, Travis Scott si è esibito sul palco ospitato dall'isola del videogioco sviluppato da Epic Games e People Can Fly, così come poi – tra gli altri – Diplo, Steve Aoki, Dillon Francis e Deadmau5.