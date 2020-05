In concerto su Fortnite: dopo Travis Scott arriva Diplo. E i diritti?

L'exploit di Travis Scott, che ha visto il suo evento virtuale su Fortnite dello scorso 23 aprile richiamare sulla piattaforma di video gaming oltre dodici milioni di spettatori, ha convinto gli sviluppatori del popolare titolo Epic Games e People Can Fly a replicare in tempi molto brevi: nella venue Main Stage attività nella modalità Party Royale dell'ambiente digitale lo scorso venerdì sera, primo maggio, si è esibito Diplo in rappresentanza dei Major Lazer, il progetto condiviso dal Dj e produttore con DJ Jillionaire e Walshy Fire.

Mentre Scott si era presentato al pubblico sotto forma di avatar digitale, Diplo ha scelto di intervenire con un filmato dal vivo in una finestra aperta a beneficio dei personaggi del videogioco, nella quale è apparso impegnato alla consolle in un dj set accompagnato da due ballerine. L'evento, come già accaduto per quello di Scott, è stato replicato il giorno successivo, sabato 2 maggio.

Se i buoni riscontri in termini commerciali di operazioni analoghe - che, nel caso di Travis Scott, si sono concretizzati in un incremento percentuale a due cifre di stream e vendite di prodotti digitali collegati - dovessero consolidare la tendenza dei concerti su Fortnite, collecting e titolari editoriali potrebbero iniziare a porsi il problema della ripartizione delle royalties generate sulla piattaforma, che - al momento - rappresenta una sorta di nuova frontiera nella fruizione dei contenuti musicali.

Con oltre 250 milioni di utenti registrati a livello globale, la piattaforma inaugurata nel 2017 sta diventando sempre più appetibile agli occhi della discografia, soprattutto alla luce delle ripercussioni avute dall'emergenza sanitaria da Covid-19 sui consumi, che hanno visto contrarsi lo streaming in favore dell'home entertainment: già lo scorso 29 aprile l'ad della collecting britannica PRS for Music Robert Ashcroft si era detto pronto a una revisione generale degli accordi di licenza per capire se le piattaforme multiplayer potessero essere incluse nel novero dei servizi digitali già coperti dagli accordi in essere. "Al momento concediamo in licenza molti servizi digitali, come la musica su YouTube", aveva spiegato Ashcroft al Guardian: "E' molto importante che servizi come Fortnite, attualmente non regolamentati, vengano normati. E questo è quello che cercheremo di capire".