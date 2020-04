Travis Scott pubblica il video ufficiale del "tour" su Fortnite

Qualcuno parla di "concerto", spesso si legge "tour", ma è più semplicemente un evento, in tutti i sensi: “Astronomical” di Travis Scott è ora un video ufficiale, dopo essere stata una performance virtuale all'interno del mondo di Fortnite. I 9 minuti del rapper statunitense nel palco digitale ospitato dall'isola del videogioco sviluppato da Epic Games e People Can Fly sono stati visibili per la prima volta il 23 aprile, e quindi ripetuti in date successive, proprio come un tour, attirando immediatamente oltre 12 milioni di "spettatori"/giocatori: un lancio perfetto del nuovo singolo "The Scotts" con Scott Mescudi, alias Kid Cudi.

Il rapper ha quindi pubblicato su YouTube il video intero ed ufficiale della performance, e in 24 ore ha già guadagnato altre 5 milioni di visualizzazioni. Lo potete vedere qua sotto. Il video di "The scotts" da solo, sempre tratto dal "concerto", è già oltre le 17 milioni di visualizzazioni. Questa la scaletta del "concerto" e il relativo video.

Sicko Mode

Highest In The Room

Goosebumps

Stargazing

The Scotts