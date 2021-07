Quando scoppiò l'amore tra Bruce Springsteen e Patti Scialfa

Come diceva Hannibal Lecter, il personaggio interpretato da Anthony Hopkins, nel film 'Il silenzio degli innocenti', noi desideriamo ciò che vediamo. Similmente, Bruce Springsteen verso la fine degli anni Ottanta aveva il cuore in tumulto per quella che era la corista della E Street Band, Patti Scialfa...che nella giornata di oggi compie 68 anni.

Il Boss al tempo era sposato con la prima moglie, la modella Julianne Philips, però una canzone inclusa nell'album "Tunnel of Love", uscito nel 1987, bene descrive la situazione che stava passando Bruce in quel periodo, il suo titolo è "One Step Up". Verso la fine del brano canta: "C'è una ragazza dall'altra parte del bar/Ricevo il messaggio che sta inviando/Non sembra troppo sposata/E io, beh, tesoro, sto fingendo". E su quell'ultima strofa, entra la voce di Patti Scialfa.

Bruce Springsteen incontrò per la prima volta Patti Scialfa nei primi anni '70 quando lei fece un provino senza successo per uno dei suoi primi gruppi. La Scialfa era però una habituè sulla scena musicale del Jersey Shore e poco prima dell'inizio del tour a supporto di "Born in the U.S.A." , il musicista del New Jersey la vide allo Stone Pony di Asbury Park che cantava "Tell Him" degli Exciters. La chiamò a far parte della band per aiutarlo con le voci data anche la uscita dal gruppo del compagno di sempre Steven Van Zandt.Come detto, Bruce Springsteen era sposato con Julianne Phillips. I due si erano conosciuti quando Bruce tenne una serie di sette concerti nell'ottobre 1984 alla Los Angeles Memorial Sports Arena. Un colpo di fulmine, tanto che la coppia convogliò a nozze nel maggio successivo, ma non tutto tra lui e lei girava per il meglio. La riprova si ebbe con "Tunnel of Love", il primo album di Springsteen dopo il matrimonio, che era incentrato sulle insidie emotive delle relazioni. Ce ne era abbastanza di che preoccuparsi.Durante il tour a supporto di "Tunnel of Love" , iniziato nel febbraio 1988, tra Springsteen e Patti sul palco una certa chimica era palese e manifesta. Giravano voci su una presunta intesa non solo musicale dei due. Poi accadde che, sbarcato il tour in Europa, la coppia, in abiti comodi, venne beccata dai fotografi sul balcone di un hotel a Roma. Springsteen allora ammise che lui e la moglie si erano lasciati da circa un mese. La Phillips chiese il divorzio nel mese di agosto, che divenne operativo nel marzo 1989. Nel giugno del 1991, poco più di trenta anni fa, Bruce Springsteen sposò in seconde nozze Patty Scialfa.Nella sua autobiografia 'Born to Run' del 2016, Bruce Springsteen ha scritto che lui e Patti Scialfa si sono incontrati per la prima volta una notte di settembre, senza specificare di quale anno, mentre la Phillips era fuori città per lavoro. "One Step Up" venne registrata nella tarda primavera del 1987. Sul tema ne scrisse anche Peter Ames Carlin nella sua biografia sul musicista statunitense, uscita nel 2012 intitolata 'Bruce', riportando le dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori che hanno lasciato intendere che i due erano stati insieme già durante il tour di "Born in the U.S.A.", prima ancora che il Boss conoscesse Julianne Phillips.