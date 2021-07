Queen, 40 anni dopo "Greatest Hits" torna in vetta?

I Queen la scorsa settimana hanno ripubblicato il loro "Greatest Hits" del 1981 in occasione del 40esimo anniversario dalla sua uscita. Il best della formazione che fu di Freddie Mercury è l'unico album nella storia discografica della Gran Bretagna ad avere venduto oltre sei milioni di copie (nel mondo le vendite si assestano invece sui venticinque milioni di pezzi) e ora potrebbe tornare nuovamente in vetta alla chart del Regno Unito.



Nella classifica parziale di metà settimana, come certifica l'immagine pubblicata dal chitarrista dei Queen Brian May sul suo profilo Instagram, "Greatest Hits" ha un vantaggio di oltre 3.

500 copie rispetto al suo più vicino concorrente che, per la cronaca, è il disco d'esordio della .18enne cantautrice statunitense Olivia Rodrigo "Sour" (leggi qui la recensione). Come fa notare l'NME, oltre l'80% del totale delle vendite del disco dei Queen proviene dalla vendita al dettaglio fisica.

La Official Charts Company - che cura le classifiche di vendita in Gran Bretagna - lo ha incoronato "album più popolare della Gran Bretagna degli ultimi 60 anni", una famiglia britannica su quattro possiede già una copia dell'LP. Un altro record che non dovrebbe sfuggire all'album è quello delle mille settimane di permanenza in classifica, al momento sono infatti 990.