"ABBA Gold", mille settimane nella classifica UK. Ascoltalo tutto

Nuovo record per gli ABBA. l'antologia "ABBA Gold", uscita nel settembre del 1992, mai uscito di classifica e attualmente al numero 17 nella UK Chart (in salita di sei posizioni rispetto alla scorsa settimana), è il primo album ad aver raggiunto le mille settimane di presenza nella graduatoria delle vendite britannica.

Al momento il disco ha venduto in UK 5,61 milioni di copie, il che lo rende il secondo album più venduto nella storia della discografia britannica, dopo "Greatest Hts" dei Queen.

Dancing Queen (1976)

Knowing Me, Knowing You (1976)

Take a Chance on Me (1978)



Mamma Mia (1975)



Lay All Your Love on Me (1980)



Super Trouper (1980)



I Have a Dream (1979)



The Winner Takes It All (1980)



Money, Money, Money (1976)



S.O.S. (1975)



Chiquitita (1979)



Fernando (1976)



Voulez-Vous (1979)



Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (1979)



Does Your Mother Know (1979)



One of Us (1981)



The Name of the Game (1977)



Thank You for the Music (1983)



Waterloo (1974)

A maggio Björn Ulvaeus degli ABBA ha confermato che ci sarà nuova musica del quartetto svedese "entro l'anno". "Non sto dicendo che potrà succedere, sto dicendo che succederà". Ma Ulvaeus ha anche confermato che non ci sarà un film biografico sulla band.