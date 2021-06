Queen, esce edizione limitata di "Greatest Hits"

È l’album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito con oltre 6 milioni di copie. Se allarghiamo la visione al mondo intero ha superato i 25 milioni di copie vendute. Esce nuovamente, il 2 luglio, "Greatest Hits" dei Queen torna in due nuovi formati per collezionisti, stampati in edizione limitata, per celebrare non solo il 50° anniversario della band britannica, ma anche il 40° anniversario dalla prima pubblicazione della raccolta nel 1981.

Altri numeri che certificano il successo del "Greatest Hits" della band britannica sono quelli delle oltre 900 settimane di presenza nella classifica degli album più venduti in Gran Bretagna, ed è stato certificato 22 volte disco di platino. E secondo la Official Charts Company (la società che gestisce le classifiche di vendita in Gran Bretagna) è l'album più popolare degli ultimi 60 anni in Gran Bretagna.

I due nuovi formati per collezionisti sono il CD in confezione slipcase con copertina esclusiva e la cassetta. Entrambi sono stampati in edizione limitata.