BTS: in arrivo la nuova collaborazione con Ed Sheeran ‘Permission to dance’

All’inizio del mese di giugno erano circolate alcune indiscrezioni secondo cui i BTS erano in procinto di tornare con nuova musica. Ora è arrivata la conferma ufficiale: il prossimo 9 luglio la band sudcoreana pubblicherà un Cd singolo che includerà il suo più recente brano, “Butter”, e una nuova canzone scritta insieme a Ed Sheeran. La voce di "Thinking out loud” ha già collaborato in passato con i BTS, firmando la traccia “Make it right” dal loro album "Map of the soul: persona” del 2019.

Il nuovo brano degli alfieri del K-pop, intitolato "Permission to dance”, è stato scritto dal rosso cantautore di Halifax - recentemente tornato con il singolo “Bad habits” - insieme a Johnny McDaid, Steve Mac e Jenna Andrews. Questi ultimi due hanno curato anche la produzione del pezzo con Stephen Kirk.

L’uscita del Cd è stata annunciata attraverso un post pubblicato sui social dalla label discografica dei BTS, la Big Hit Music, che ha condiviso su Twitter la copertina e la tracklist della prossima pubblicazione. Come si evince dalle immagini animate allegate al tweet riportato di seguito, il disco includerà anche le versioni strumentali di “Butter” e “Permission to dance”.

Come segnalato dall’NME un mese fa, "Butter" è stato il terzo singolo dei BTS - che lo scorso novembre hanno dato alle stampe l’album “Be”, a cui ha fatto seguito la terza compilation del gruppo in lingua giapponese, "BTS, The Best”, uscita lo scorso 16 giugno - a entrare nella Top Ten della classifica di vendita britannica. Con questo traguardo la formazione di Seul è diventata l'artista coreano più presente nella chart avendo superato il record precedente di due canzoni detenuto da PSY che risaliva al 2013.