Il K-Pop alla conquista del mondo: ecco i BTS

MAP OF THE SOUL : PERSONA BTS Bighit Entertainment (Digital Media)

Dei BTS vi abbiamo già raccontato qualcosa: insieme alle Blackpink, alle Twice e ai Red Velvet sono tra gli alfieri di un genere musicale che già da diversi anni riscuote ampi successi negli Stati Uniti, il K-Pop, che non sarebbe altro che il pop della Corea. Praticamente la risposta coreana alle boy band statunitensi e britanniche che negli ultimi anni hanno conquistato il mercato internazionale.

Se siamo qui a parlarvi del loro ultimo disco è perché "Map of the soul: persona" ha cominciato a far circolare il nome dei BTS anche nel nostro paese, tanto che proprio in concomitanza con l'uscita dell'album la casa editrice L'Ippocampo ha pubblicato la traduzione italiana della biografia del gruppo firmata da Adrian Besley, arrivata sugli scaffali delle librerie britanniche qualche mese fa.

Si tratta di un Ep che rappresenta un'ideale prosecuzione degli album "Love yourself: tear" e "Love yourself": answer", entrambi usciti lo scorso anno. Lo ha anticipato il singolo "Boy with luv" (il video viaggia verso i 300 milioni di visualizzazioni su YouTube), inciso dai componenti del gruppo insieme a Halsey, cantautrice statunitense salita alla ribalta nel 2015 con il singolo "New Americana" e già in cima alle classifiche mondiali nel 2016 con "Closer", insieme ai Chainsmokers.

Del disco, oltre al singolo con Halsey, fanno parte altre sei tracce: mischiano r&b, rap e elettronica. I BTS le hanno registrate tra Seoul e Los Angeles, nelle sale del The Village, prestigiosissimo studio di registrazione dove sono passate negli anni giganti del rock, dagli Aerosmith a Tom Petty, passando per Bob Dylan, Elton John, i Guns N' Roses, gli Oasis, i Red Hot Chili Peppers, i Doors, ma anche star del pop contemporaneo come Christina Aguilera, Rihanna e Taylor Swift. Una canzone del disco, "Make it right", porta la firma di Ed Sheeran.