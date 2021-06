"Bad habits" di Ed Sheeran, testo e significato della nuova canzone della popstar

Dopo la ballatona acustica "Afterglow", pubblicata a sorpresa questo inverno, Ed Sheeran torna a indossare i panni dell'hitmaker che punta alle grandi arene. Lo fa con "Bad habits", primo singolo ufficiale estratto dal suo prossimo album. L'ideale successore di "÷" uscirà, ha anticipato il rosso cantautore britannico, entro la fine dell'anno e nel 2022 Ed Sheeran tornerà in concerto per suonare le nuove canzoni, dopo lo stop annunciato alla fine del 2019. Intanto il 25 giugno, giorno dell'uscita di "Bad habits", Ed Sheeran si è esibito dal vivo allo stadio Portman Road, dove gioca la sua squadra del cuore, l'Ipswich Town (con la quale ha recentemente siglato un accordo di sponsorizzazione): il concerto è stato trasmesso in diretta su TikTok e il cantautore ha suonato ovviamente anche "Bad habits", per la prima volta.

Nel testo di "Bad habits", scritta insieme a Fred Gibson e Johnny McDaid, Ed Sheeran parla delle sue cattive abitudini del passato: "My bad habits lead to late nights endin' alone / conversations with a stranger I barely know / swearin' this will be the last, but it probably won't / I got nothin' left to lose, or use, or do", canta nel ritornello, "Le mie cattive abitudini portano a nottate in cui mi ritrovo da solo / a conversare con uno che conosco a malapena / giurando che questo sarà l'ultimo, ma probabilmente non lo sarà / non ho più niente da perdere, da usare o da fare". Ecco il testo completo:

Bad Habits testo di Ed Sheeran (One, two, three, four)

Ooh, ooh



Every time you come around, you know I can't say no

Every time the sun goes down, I let you take control

I can feel the paradise before my world implodes

And tonight had something wonderful



My bad habits lead to late nights, endin' alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearin' this will be the last, but it probably won't

I got nothin' left to lose, or use, or do



My bad habits lead to wide eyes starin' at space

In un'intervista rilasciata la scorsa estate al produttore cinematografico e film-maker James Sebastiano Jr. per "Chasing the present", serie di chiacchierate con celebrità realizzate per aiutare chi sta affrontando percorsi terapeutici e per sensibilizzare sul tema della salute mentale dei protagonisti dello show-biz, Ed Sheeran ha raccontato la sua lotta contro le dipendenze:

"Non vedevo mai la luce del sole. I bus che mi portavano da una città all'altra parcheggiavano nei sotterranei delle arene. Dormivo sul bus tutto il giorno, poi mi svegliavo, andavo a suonare, bevevo, risalivo sul bus. Non ho visto la luce del sole per circa quattro mesi. All'inizio era tutto divertente, poi iniziò a diventare triste".

E ancora:

"Volevo abbuffarmi di gelato, mangiare quattro dessert, bere fino a stare male e vomitare. Cose come lo zucchero, i dolci, il cibo spazzatura, la cocaina, l'alcol... Più ne prendi, più ti senti bene. Ma in realtà è la cosa peggiore che tu possa fare. Penso che sia difficile affrontare la dipendenza: oggi so che la chiave per uscirne sta tutta nel trovare la giusta misura. Bere un bicchiere di vino significa fare qualcosa con moderazione e che probabilmente non influenzerà la tua giornata il giorno successivo. Ma scolarti due bottiglie di vino potrebbe renderti triste".

A salvarlo è stato il matrimonio con Cherry Seaborn, la compagna di scuola sposata nel 2018: dalla loro unione è nata nel 2020 Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, primogenita della coppia. Nel testo della canzone Ed Sheeran sottolinea proprio come il ruolo di marito e di padre lo ha portato a chiudere con quelle cattive abitudini: "I was lookin' for a way out, now I can't escape", "Stavo cercando una via d'uscita: ora non posso più scappare", canta.

Il video che accompagna il singolo è stato diretto da Dave Meyers (Billie Eilish, Kendrick Lamar) e vede Ed Sheeran in una inedita versione vampiresca del suo alter-ego. I suoi tipici capelli rossi diventano bianchi e i suoi denti zanne, la narrazione, ricca di humour dark, è la metafora delle cattive abitudini per cui Ed passa notti selvagge in giro con il suo gruppo di indemoniati salvo ritornare alle sue solite sembianze non appena sorge il sole: "Sono molto felice di tornare con un nuovo singolo e volevo che il video rappresentasse la natura delle brutte abitudini in modo spettacolare, così ho scelto i vampiri. È stato molto divertente interpretare un vampiro, tranne che per l’altezza (quello non è stato per niente divertente!)", ha raccontato ai fan.