I Maneskin diventano dei mattoncini Lego

Non è la prima volta e non sarà neppure l'ultima che i mattoncini e i personaggi della Lego saranno utilizzati per ricostruire un evento a carattere musicale. Solo per citare due tra i casi più recenti: un artigiano ha costruito un basso perfettamente funzionante e la stessa casa danese ha ricreato il palco dei Queen al celeberrimo concerto del Live Aid nel 1985. Ora, quasi in tempo reale, è stato ricreato il recente Eurovision Song Contest 2021 tenutosi a Rotterdam lo scorso mese di maggio.



Il video (che potete vedere qui sotto) offre un sunto dell'intera manifestazione: dalla presentazione dei 26 concorrenti in gara, alle esibizioni della finale, fino ai vincitori del concorso, i nostri Maneskin.

Nell'animazione non manca di essere riportato l'episodio più controverso dell'edizione dell'Eurovision di quest'anno, ovvero il momento in cui il frontman della formazione romana, Damiano David, si china a guardare dei vetri rotti, che hanno mostrato il fianco alla speculazione da parte dei rivali francesi, diretti concorrenti per la vittoria finale, che Damiano stesse sniffando qualche sostanza illegale. Il cantante in seguito, per sgombrare il campo da qualsiasi accusa e dimostrare la sua innocenza, si è reso disponibile a fare un test antidroga volontario, che ha fornito un risultato negativo.

La fama guadagnata con il successo nella competizione europea, con la canzone "Zitti e buoni", ha portato i Maneskin a conquistare la posizione numero sette nella classifica di vendita britannica, prima volta per una band italiana, con "I Wanna Be Your Slave". Canzone che è inclusa nel loro ultimo album "Teatro d'ira: Vol.I" ( leggi qui la recensione ), pubblicato a marzo.