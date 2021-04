Queen, la performance al Live Aid diventa un set Lego

Poco tempo fa i Rammstein hanno sostenuto un progetto su Lego Ideas, in cui un fan voleva ricreare il looro palco. Sul sito del popolare marchio i fan possono proporre idee: se sostenute dalla comunità, Lego le prende in considerazione per la produzione su larga scala. Questa volta è toccato ai Queen: è stata proposta la ricreazione in mattoncini dello storico concerto della band di “Bohemian Rhapsody” andato in scena il 13 luglio 1985 al Live Aid.

Ecco le foto della proposta, dell'utente Mincher_Lee, che ha raccontato:

La scena utilizza tre pannelli 32x32. È un dispiacere che la scala finale sia tre volte più grande di un Lego Street View. Entrambi i lati del muro sono stampati con il logo Live Aid. Ci sono molti dettagli in questo set, specialmente i vari strumenti sul palco. Questo set contiene sette personaggi Lego: Freddie Mercury alla voce, Brian May il chitarrista, Roger Taylor il batterista, John Deacon il bassista e tre cameramen"

In realtà non è la prima volta che i lego vengono usati per creare il Live Aid: guardate questo video di un paio di anni fa:

In termini di ricreazione del live aid non si può prescindere dal film "Bohemian Rhapsody", ma ci sono anche i Simpson, che hanno citato il concerto nell'episodio" The Fat Blue Line", il 3° della 31° stagione.