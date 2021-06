Guardate il basso costruito con duemila mattoncini Lego

Un artigiano che si fa chiamare Burls Art ha costruito un basso elettrico mettendo insieme 2.000 mattoncini Lego. Chiaramente il basso è funzionante.



In un video pubblicato su YouTube, Burls in 14 minuti presenta la sua spettacolare impresa. Affinché il basso fosse funzionale, Burls ha dovuto costruire il corpo dello strumento attorno a un pezzo di legno e anche il manico è in legno, sormontato da una tastiera epossidica. Per quanto riguarda il suono, un pickup è nascosto sotto il ponte. Senza questi elementi molto probabilmente non potrebbe funzionare.



Spiega Burls: "Ho aggiunto un pezzo di acero nel mezzo solo per dargli più forza.

Con la stessa tensione delle corde di un basso, per me è stato un gioco da ragazzi." Tiene a dire che è la "seconda tastiera epossidica che ho fatto. Questa tastiera è venuta davvero bene e si sente super bene".



Burls dà una dimostrazione di come suona il basso, pur ammettendo che non si considera un bassista esperto. "Ho suonato la chitarra per la maggior parte della mia vita, suonare il basso è un concetto che mi è completamente estraneo." Inoltre, riconosce che "costruisce queste chitarre più come un pezzo artistico che per quanto suonino bene. Non dirò che questa cosa suona alla grande, ma fa del rumore quando è collegata a un amplificatore, quindi mi va bene."



Negli ultimi due anni, Burls ha costruito chitarre con skateboard, chicchi di caffè, matite colorate, pezzi di carta e persino sale.