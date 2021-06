Morte di Michele Merlo: la procura di Bologna apre un fascicolo

La Procura della Repubblica di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in seguito alla morte di Michele Merlo, il cantante ed ex concorrente di Amici scomparso domenica 6 giugno, a causa di un’emorragia cerebrale provocata da una forma di leucemia fulminante. Lo riferisce l'agenzia ANSA.

L’artista, conosciuto anche come Mike Bird, aveva accusato malesseri già lo scorso mercoledì, 2 giugno: il pronto soccorso dell’ospedale di Vergato, al quale il cantante si era rivolto in un primo momento, non era intervenuto con un ricovero, attivato solo dallo staff dell’Ospedale Maggiore di Bologna nella notte tra gli scorsi venerdì e sabato, quando le sue condizioni si erano già aggravate. Posto in coma indotto dopo un intervento chirurgico d’urgenza, Merlo è morto nella tarda serata di domenica 6 giugno.

Nella mattina di oggi, 8 giugno, la sua famiglia ha diffuso una nota ufficiale nella quale si annuncia la volontà di “chiedere alla magistratura di svolgere le necessarie indagini al fine di verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte” di Michele. Come riferito dalla stessa nota, la “formale denuncia necessaria per chiedere l’avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche” sono state depositate nella giornata di oggi.